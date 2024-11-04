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        Otomobil ile halk otobüsünün çarpıştı kaza kamerada

        SİVAS'ta 9 kişinin yaralandığı halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:50
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        Otomobil ile halk otobüsünün çarpıştı kaza kamerada
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        SİVAS’ta 9 kişinin yaralandığı halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kavşağa kontrolsüz giren otomobilin neden olduğu kazada, otobüsteki yolcuların çarpışmasının şiddeti ile savrulduğu görüldü.

        Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi’ndeki bir kavşakta, 2 Kasım günün Ahmet Turan Arslan yönetimindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü ile Serdar Toptaş'ın kullandığı 58 AFG 104 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler ile birlikte otomobil ve halk otobüsünde bulunan 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı.

        Bu arada kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girdiği görüldü. Çarpışmanın etkisiyle otobüsteki yolcuların savrulduğu anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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