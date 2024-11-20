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        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

        SİVAS'tasabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:55
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        Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
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        SİVAS'tasabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

        Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Sivas'ta sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sivas- Ankara ve Sivas- Erzincan kara yolu üzeninde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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