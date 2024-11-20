Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altına düştüğü Sivas'ta sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle kentin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sivas- Ankara ve Sivas- Erzincan kara yolu üzeninde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Kentin ana arterlerinde, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

SİVAS'tasabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

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