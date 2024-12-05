Kombi bacasındaki buz sarkıtı 3 kişinin önüne düştü

SİVAS’ta soğuk hava nedeniyle kombinin bacasında oluşan buz sarkıtı, kaldırımda yürüyen 3 kişinin önüne düştü. Kimsenin yara almadığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Pulur Mahallesi'nde meydana geldi. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yer alan kombi bacasında buz sarkıtı oluştu. Buz sarkıtı, bu sırada sokaktan geçen anne ve kızı ile yanlarında yürüyen başka bir kişinin önüne düştü. Düşen buz sarkıtı nedeniyle kaldırımda yürüyenler, tedirginlik yaşadı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, yaralanan olmadı.