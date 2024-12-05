Yiyecek arayan kurtlar 'dron' ile görüntülendi
SİVAS'ta, yoğun kış şartlarında doğada yiyecek bulamayınca, yerleşim yeri yakınlarına inen 4 kurt dron ile görüntülendi.
SİVAS’ta, yoğun kış şartlarında doğada yiyecek bulamayınca, yerleşim yeri yakınlarına inen 4 kurt dron ile görüntülendi.
Kar yağışının ardından 2 gün üst üste Türkiye’nin en soğuk noktası olan Sivas kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Altınyayla ilçesinde doğada yiyecek bulamayan 4 kurt, ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtları bu sırada ilçede yaşayan ve dron ile çekim yapan Ramazan Tunç fark etti. Tunç, yiyecek arayan kurtları dron ile görüntüledi. Çekim yapıldığı sırada kurtların dron kamerasına yaklaştığı görüldü. Bir süre dron kamerasını takip eden kurtlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
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