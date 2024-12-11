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        Sivasspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SİVASSPOR, cuma günü deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:35
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        Sivasspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVASSPOR, cuma günü deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geçiş oyunları oynayan futbolcular, koşu ve taktik maçla idmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Bodrum'a gidecek.

        Bodrum FK ile Sivasspor, 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Bodrum Stadyumu'nda karşılaşacak.

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