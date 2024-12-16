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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:05
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'ta sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta sabahın erken saatlerde yeniden kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan tarihi Eğri Köprü civarında güzel görüntüler oluştu. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için belediye ekipleri yollarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için de ekipler harekete geçti.

        Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada meteoroloji verileri doğrultusunda saat 22.00'a kadar kar yağışının devam etmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımda; aksama, tipi ve görüş mesafesinde azalma, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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