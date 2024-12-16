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        Annesi ile ikizini öldüren şüpheli adliyede (2)

        TUTUKLANDISivas'taannesi Şehriban Kurt'u boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işleminin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:47
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        Annesi ile ikizini öldüren şüpheli adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Sivas'taannesi Şehriban Kurt'u boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işleminin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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