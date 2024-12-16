Annesi ile ikizini öldüren şüpheli adliyede (2)

Sivas'taannesi Şehriban Kurt'u boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifade işleminin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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