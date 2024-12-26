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        Sivasspor, Süper Lig'de 900 puana ulaştı

        SİVASSPOR, Süper Lig serüveninde bugüne kadar oynadığı maçlarda 900 puan topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:05
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        Sivasspor, Süper Lig'de 900 puana ulaştı
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        SİVASSPOR, Süper Lig serüveninde bugüne kadar oynadığı maçlarda 900 puan topladı.

        İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e “merhaba" diyen Sivasspor, 19 sezondur mücadele ettiği ligde bu önemli başarıya imza attı.

        Süper Lig'de bugüne kadar 651 maça çıkan Yiğidolar, 240 galibiyet, 180 beraberlik ve 231 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 884 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 899 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, maç başına 1,38 puan ortalaması yakalamayı başardı.

        Süper Lig'in başlangıç yılı olan 1959 sezonundan bugüne kadar toplam 77 takım mücadele etti. Sivasspor, aldığı 900 puanla en çok puan toplayan takımlar sıralamasında 18'inci basamakta yer aldı.

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