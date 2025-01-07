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        Sivas'ta yaban keçilerinin popülasyonu artıyor

        SİVAS'ta popülasyonunda artış tespit edilen yaban keçileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan envanter çalışmaları sırasında sürü halinde görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:00
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        Sivas'ta yaban keçilerinin popülasyonu artıyor
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        SİVAS'ta popülasyonunda artış tespit edilen yaban keçileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan envanter çalışmaları sırasında sürü halinde görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için envanter çalışmasına devam ediyor. İl genelinde çalışan ekipler, popülasyonu artan yaban keçilerini kayıt altına aldı. Yaban keçilerinin sürü halinde il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde yoğunlukla görüldüğü tespit edildi. Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler de kullandı.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yaban keçisi popülasyonda artış gördüklerini belirterek, "Ekiplerimizce yaban hayatının korunması ve devamı için tüm ülke sathında ve her türlü coğrafyada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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