Sivas'ta yaban keçilerinin popülasyonu artıyor

SİVAS'ta popülasyonunda artış tespit edilen yaban keçileri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan envanter çalışmaları sırasında sürü halinde görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için envanter çalışmasına devam ediyor. İl genelinde çalışan ekipler, popülasyonu artan yaban keçilerini kayıt altına aldı. Yaban keçilerinin sürü halinde il merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde yoğunlukla görüldüğü tespit edildi. Ekipler, sahadaki envanter çalışmasında dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler de kullandı.