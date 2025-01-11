Bakan Bayraktar: Hedefimiz, ülkemizi enerjide bağımsız kılmak (2)

'MAVİVATAN’DA DESTAN YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha sonra kent merkezinde 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sivas İl Başkanlığı 8'inci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Kongreye Bakan Bayraktar'ın yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile davetliler katıldı. Aksu ve Toy ile Güler'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Bakan Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji yatırımları hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin artık kendi topraklarının da dışına çıkıp Somali'de petrol arayan bir ülke haline geldiğini belirten Bakan Bayraktar, "Oruç Reis, sismik gemimiz, tasarımından yapımına kadar, Türk tersanelerinde yapılmış, 2012 yılında karar alınmış 2017 yılında bitirilmiş, her şeyiyle bize ait bir gemi. O gemide bizim çocuklarımız, Sivas'ın çocukları çalışıyor ve o gemilerde inşallah Somali'nin derin denizlerinde petrol arıyoruz. İnşallah Somali'de, inşallah Gabar'da yurdumuzun diğer yerlerinde, Karadeniz'de bu aramalarımızdan, 2025 yılı yeni müjdeler yılı olur. Biz bu hayaller peşinde koşarken, bu hayalleri gerçeğe dönüştürürken biliyorsunuz birileri Mavi Vatan'a, 'Mavi Vatan masalı' diyorlar. Duydunuz mu bunu? Mavi Vatan onlara göre masal. Mavi Vatan bize göre 'Türk denizciliğinin destanı' diyoruz. Masal değil. Mavi Vatan’da biz Allah'ın izniyle destan yazmaya devam edeceğiz" dedi.

'70 YILLIK RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR'

Türkiye'nin nükleer enerji konusunda da söz sahibi olmayı hedeflediğini belirten Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin bir başka büyük projesi var. Türkiye'nin bir başka büyük hayali var, 70 yıllık rüyası var. O da Türkiye, 70 yıldır nükleer enerjiden elektrik üretmeye, nükleer enerji santraline sahip olmaya çalışıyor. 70 yıl geçti. 1950'lerden, ta merhum Menderes'ten beri Türkiye'deki birçok hükümet nükleer ile alakalı projeleri geliştirmeye gayret etti. Ama hiçbiri maalesef muvaffak olamadı. Türlü sebeplerle ama en önemli sebep aslında bütün bu projelerin arkasındaki yegane unsur şu. Güçlü siyasi irade ve milletin bize desteği, sizlerin, bizlere desteği. Bunlar olduğu için bu projeler hayata geçiyor, bunlar olduğu için inşallah 70 yıllık rüyamız Mersin Akkuyu'da gerçeğe dönüşüyor" diye konuştu.