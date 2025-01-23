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        Yurtta, banyoda ölü bulunan Eren'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesi içinde bulunun yurtta kaldığı odanın banyosunda ölü bulunan üniversite öğrencisi Eren Öztürk'ün (24) cenazesi, İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:41 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:45
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        Yurtta, banyoda ölü bulunan Eren'in cenazesi İstanbul'a gönderildi
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) yerleşkesi içinde bulunun yurtta kaldığı odanın banyosunda ölü bulunan üniversite öğrencisi Eren Öztürk'ün (24) cenazesi, İstanbul'a gönderildi.

        Olay, dün saat 12.30 sıralarında SCÜ kampüsü içerisindeki İzzeddin Keykavus Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. SCÜ Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Eren Öztürk'ten dün akşam yemeği sonrasında haber alamayan yakınları, kaldığı yurda ulaşarak durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkililer, yaptıkları kontrolde, Öztürk'ü odasındaki banyoda hareketsiz yatarken buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Öztürk'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Eren Öztürk'ün bir süredir şiddetli zatürre rahatsızlığı yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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