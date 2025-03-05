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        Sivas'ta yazar kasası patlayan markette yangın

        SİVAS'ta yerel bir marketler zinciri şubesinde yazar kasanın patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:00
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        Sivas'ta yazar kasası patlayan markette yangın
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        SİVAS'ta yerel bir marketler zinciri şubesinde yazar kasanın patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle, Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki yer alan bir market zinciri şubesinde meydana geldi. Market personelinin iftar yaptığı esnada, giriş kapısı bölümünde bulunan yazar kasada patlama yaşandı, ardından yangın çıktı. Yangını fark eden market çalışanları iş yerinin diğer kapısından çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildiği sırada, kasanın yanında bulunan deodorant kutuları da patladı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
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