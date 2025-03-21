AK Partili Güler: Ülkemizin kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Son günlerde ülkemizin huzur iklimini, kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler var. Görüyor ve takip ediyoruz. Gözümüz üzerlerinde, asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından kentteki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi. İftar programına AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

İftar programında konuşan Abdullah Güler, Türkiye'nin ramazan ayını huzur içerisinde geçirdiğini ancak son günlerde bu huzur ve kardeşlik iklimini bozmaya yönelik girişimler olduğunu belirterek, "Bu girişimleri görüyor ve takip ediyoruz. Gözümüz üzerlerinde, asla fırsat vermeyeceğiz. Kardeşlik hukuku çerçevesinde 86 milyon kardeşlerimizle bir, beraber, omuz omuza ülkemizi yarınlara, çok daha güçlü ve kalkınmış bir ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem bu coğrafyada, Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Orta Asya’da sesimizi çok daha güçlü kılacak çalışmaları ortaya koymaya gayret edeceğiz" dedi.

'TERÖR BİTECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için çalıştıklarını söyleyen Güler, "Büyük ve azim ve kararlılıkla net bir çağrı yapıldı. Terör bitecek, silahlar gömülecek ve PKK terör örgütü de kendini fesih edecek. Dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik ve omuz omuza durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.