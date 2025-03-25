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        Gazeteci İsmail Güneş, mezarı başında anıldı

        KAHRAMANMARAŞ'ta 16 yıl önce Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, ölümünün 16'ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:49 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:55
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        Gazeteci İsmail Güneş, mezarı başında anıldı
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ'ta 16 yıl önce Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş, ölümünün 16'ncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazeteci İsmail Güneş'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan helikopter şehitliğinde anma programı düzenlendi. Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan ve beraberindeki gazeteciler, İsmail Güneş'in mezarına karanfil bıraktı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet dileyen Cemiyet Başkanı Muhittin Karahan, "İsmail Güneş'i, arkadaşları olarak unutmadık ve unutmayacağız. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

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