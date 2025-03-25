Destici: Milletimizin vicdanının rahatlatılması lazım

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili, "Türk milleti ve milletimizin vicdanında bu bir suikast, sabotaj olarak yer etti. Herkesin kalbinin rahatlayacağı bir soruşturmanın tamamlanması lazım. Milletimizin vicdanının rahatlaması lazım" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte, hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Yüksel Yancı'nın Sivas'ta bulunan mezarlarını ziyaret etti. Ziyarette mezarları tek tek ziyaret eden Destici, karanfil ve gül bırakarak dua etti. Anma programına Destici'nin yanı sıra, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda partili katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, kaza sonrası başlatılan soruşturma ve davaların devam ettiğini söyledi.

'MİLLETİMİZİN VİCDANININ RAHATLAMASI LAZIM'

Kimsenin olayın kaza olduğunu kendilerine söyletemeyeceğini belirten Destici, "Bundan sonra da söylemeyeceğiz. Türk milleti ve milletimizin vicdanında bu bir suikast, sabotaj olarak yer etti. Ne zaman ki bu ve diğer şüpheler ortadan kaldırılır, olay tüm çıplaklığıyla ortaya konulursa biz aileler, dolayısıyla milletimizin vicdanının rahatlaması lazım. Daha doğrusu herkesin kalbinin rahatlayacağı bir soruşturmanın tamamlanması lazım. Bir hukuki sürecin tamamlanması lazım. Bu olmazsa, bu hep mahşeri vicdanda bir yara olarak kalmaya devam edecek.