Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazır
SÜPER Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
SÜPER Lig'in 29'uncu hafta maçında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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