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        Sivas'a şehit ateşi düştü

        DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemal Reis gemisinde görev başında rahatsızlanarak şehit olan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin (29) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:49 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:50
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        Sivas'a şehit ateşi düştü
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        DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemal Reis gemisinde görev başında rahatsızlanarak şehit olan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi’nin (29) acı haberi, Sivas'taki baba ocağına ulaştı.

        Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Dynamic Marine/Flotex tatbikatı kapsamında Atlantik Okyanusu’nda İspanya’nın kuzeydoğusunda TCG Kemal Reis gemisinde görev yapan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi, vardiya değişimi esnasında kamarasında silah arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Uyandırılmaya çalışılan İrgi, tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Astsubay İrgi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi askeri yetkililerden tarafından Sivas kent merkezinde Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan baba Mustafa ve annesi Dilek İrgi’ye ulaştırıldı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehidin, İrem ve Gizem isimli iki kardeşi olduğu öğrenildi. Kardeşlerinden İrem İrgi'nin de 6 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin defin için önümüzdeki günlerde İspanya'dan Sivas’a getirileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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