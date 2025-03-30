Drift atan sürücüye 52 bin TL ceza

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 52 bin 368 lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri güvenlik kamerasından Sanayi Sitesi içerisinde M.T.S.'nin, 60 BG 210 plakalı aracıyla drift attığını tespit etti. Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ilgili kanun çerçevesinde 52 bin 368 lira para cezası uygulanarak, ehliyetine 60 gün süreye el konuldu. Araç ise trafikten menedilerek, otoparka çekildi.