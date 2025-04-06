Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan, Türk devletinin ve milletinin muhatabı değildir

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Öcalan'dan medet ummaya asla ihtiyacımız yoktur. Öcalan, Türk devletinin ve milletinin muhatabı değildir. Hükümetin bu yaptığının sonuçlarını göreceğiz. Millet memnun mu göreceğiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Sivas'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her tarafını gezeceklerini söyleyen Yavuz Ağıralioğlu, "Henüz yolun başındayız, yolun sonunu göstereceğiz. Türkiye'de bizim birinci ihtiyacımız, siyasetin güvenle oluşabilmesidir. İtirazdan güvenli bir alan oluşturmalıyız. Türkiye'de bundan daha iyi şartlar oluşsun diye 'Bu şartları beğenmiyoruz' demenin bir maliyeti olmamalıdır. İktidar, devleti kendinin zannettiği için her itiraz edeni isyancı zannediyor. Her beğenmeyeni gayrimillilikle suçluyor. Türkiye'de sadakat testine tabi tutularak siyaset yapılıyor. Ben yaparsam hikmeti var, sen yaparsan vatan hainisin. Anahtar Parti güçlü devlet merkezinde konuşuyor" diye konuştu.

'TESLİM OLMADIK'