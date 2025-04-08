Akarsu ve göllerde 'bahar' etkisi

SİVAS'ta kış ayının kar yağışlı ve baharın da bol yağmurlu geçmesiyle birlikte akarsuların debileri ile göllerin su seviyesinde gözle görülür artışlar yaşandı. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinde su seviyesi mevsim normallerinin de üzerine çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, "Kuraklık yaşanmaması için yağışların devam etmesi gerekiyor" dedi.

Kentte bu yıl kış aylarının önceki yıllara göre bol yağışlı geçmesi ve nisan itibarıyla bahar yağmurlarının kendini göstermesi su kaynaklarına olumlu yansıdı. Karların erimeye başlaması ve yağmurun da eşlik etmesiyle birlikte akarsuların debileriyle, göl ve barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı. 1355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın debisi artarak, son 3 yılın en yüksek su seviyesini gördü. Kent merkezinden geçen kısımda yer alan tarihi Eğri Köprü'nün 18 kemerinin tümünden su akışı görüldü.

SCÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son 3 yıla göre bu yıl yağışların daha fazla olduğunu belirterek, "Kar yağışlarının kasım ayı itibarıyla başlaması ve kış mevsiminde periyodik, dönemsel olarak artmasıyla ciddi oranda bir kar yağışı aldık. Tabii ki bununla beraber insanların beklemiş olduğu kuraklık korkusuydu. Özellikle önceki yıllarda mart ayıyla birlikte ilkbaharda yağış anlamında kısır dönem geçiyordu ama bu dönem bununla karşılaşılmadı. Mart sonrası yağmur yağışları başladı. Yağışlarda yağmur olarak da ciddi oranda artışlarımız var. Hala şu günlerde de devam ediyor. Ekosistemimize yansımasından dolayı büyük oranda sevindirici bir durum. Son dönemlerde küresel ısınmanın etkisiyle baraj ve göllerde su seviyesi ciddi anlamda düştü. Tarımsal anlamda da bunun sıkıntısını yaşadık. Bu nedenle sulu tarımda azalmalara gidildi. Şimdi genel itibarıyla bakıldığında baraj ve göletlerde ciddi anlamda düşüş yaşandığı için bu yağışlarla artışlar yaşansa da yeterli miktarda değil. Bu yağışların devam etmesiyle birlikte katkı sağlayacaktır ama yeterli seviyede değildir. Çünkü ciddi boyutta bir düşüş var. Bunu karşılayabilmek için bu dönemlerin fazlasıyla yağışlı geçmesi lazım. Şu günlerde gerçekleşen yağışların devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.