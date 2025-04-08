Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü tarih öğretmeni hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivasspor Caddesi’nde meydana geldi. A.E.B. (22) yönetimindeki 06 US 470 plakalı otomobil, bisikletiyle giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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