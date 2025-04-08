Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

SİVAS'ta otomobilin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu çimento fabrikası kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan D.K. idaresindeki 61 AIF 448 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan E.B., Y.G., G.A. ve Ö.B.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.