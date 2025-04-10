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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

        SİVAS'ta kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:10
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        Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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        SİVAS'ta kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Ulaş ilçesi Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Geçidi yakınlarında meydana geldi. Malatya yönüne giden Y.S.’nin kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AET 749 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki HG. ve B.Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve Ulaş Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Ulaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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