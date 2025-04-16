Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, ligin 32'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Fenerbahçe yenilgisi ile tehlike bölgesinde kalan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

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