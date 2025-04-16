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        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        SİVASPOR, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:50
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        Sivasspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        SİVASPOR, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sivasspor, ligin 32'nci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Fenerbahçe yenilgisi ile tehlike bölgesinde kalan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

        Kasımpaşa ile Sivasspor 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.

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