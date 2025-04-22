Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı (2)

        '2KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR'Vali Yılmaz Şimşek, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 17 yaralı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        '2KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR'

        Vali Yılmaz Şimşek, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Şimşek, "Saat 16.00 sularında, Yıldız Dağı yolu üzerinde çift taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın hemen akabinde sağlık ekiplerimiz, AFAD, Jandarma, itfaiye ekiplerimiz, hava helikopterimiz olay mahalline geldiler. Kaza, Yıldız beldemizde görev yapan öğretmenlerimizi ve sağlık personelimizi taşıyan servis aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucu oluştu. Kaza sonucunda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Hayati tehlikesi olan 2 vatandaşımız var. Servis aracındaki 15 kamu personeli yaralı durumda. Onların durumunun hafif olduğunu düşünüyoruz ama hastanelerde kararı verilecek. Biz de hastaneye geçerek yaralıları ziyaret edeceğiz. Şu anda olay yerinde yaralımız yok. Hepsi ambulanslarla hastanelerimize sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
        Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Atın üzerinde kalp krizi geçirdi!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 18 yaralı
        Sivas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı; 18 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kamu personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpışt...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta kamu personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpışt...
        Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 k...
        Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 k...
        Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Şarkışla'da kilim kursu açıldı
        Şarkışla'da kilim kursu açıldı
        Sivas'ta çocuklar Gazze için yürüdü
        Sivas'ta çocuklar Gazze için yürüdü