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        Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli adliyede (3)

        SUÇLAMALARIREDDETTİMelisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürdüğü suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınarak Sivas'a getirilen Hüseyin S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:36 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:40
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        Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli adliyede (3)
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        SUÇLAMALARIREDDETTİ

        Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürdüğü suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınarak Sivas'a getirilen Hüseyin S.’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesi ile şüpheli, araçla mahkumların giriş yaptığı bölümden adliye binasına alındı.

        Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu işlemlerinde kendisine yönelik suçlamaları reddettiği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüpheli Hüseyin S.'nin savcılıktaki sorgu işlemlerine başlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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