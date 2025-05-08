Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli adliyede (3)

SUÇLAMALARIREDDETTİ

Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürdüğü suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınarak Sivas'a getirilen Hüseyin S.’nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesi ile şüpheli, araçla mahkumların giriş yaptığı bölümden adliye binasına alındı.

Şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu işlemlerinde kendisine yönelik suçlamaları reddettiği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüpheli Hüseyin S.'nin savcılıktaki sorgu işlemlerine başlandı.