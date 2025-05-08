Boğazları kesilerek öldürülen kardeşler gözyaşlarıyla uğurlandı, şüpheli adliyede (4)

CumhuriyetSavcılığı'nda da suçlamaları kabul etmeyen ve susma hakkını kullanan Hüseyin Sönmez (34), tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada da hakkındaki iddiaları reddeden Hüseyin Sönmez, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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