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        Liseli Elif'e 'akran zorbalığı' olayında 7 tutuklama

        SİVAS'ta lise öğrencisi Elif Tuana Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:17 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:20
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        Liseli Elif'e 'akran zorbalığı' olayında 7 tutuklama
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        SİVAS'ta lise öğrencisi Elif Tuana Ç.’ye (15) şiddet uyguladıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

        Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lise 9’uncu sınıf öğrencisi Elif Tuana Ç., eğitim kurumunda akran zorbalığına uğradı. Elif, farklı sınıflarda eğitim gören ve okul dışından gelen kişilerce sınıfın ortasında dövüldü. Elif’i darbederek şiddet uygulayan öğrencilerin bir kısmı bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif Tuana Ç.'nin, 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldığı görüldü. Kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif Tuana Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

        Okulda akranlarından şiddet gören Elif Tuana Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif’in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif Tuana Ç.’ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulundu.

        7 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden öğrenciler Semanur İ. (16), Elif Nur S. (16), Y.T. (15), Z.S.B. (15), M.Ü. (15) ile okul dışından Ravza Nur D. (17) ve Buse Ç. (19) çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğrencilerden B.L.A. (16) ve N.D. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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