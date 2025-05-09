Nefes borusuna yemek parçası kaçan Ertuğrul'u öğretmeni kurtardı
SİVAS'tanefes borusuna yemek parçası kaçan ve fenalaşan ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak (7), nöbetçi öğretmen Cevdet Esen'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
SİVAS'tanefes borusuna yemek parçası kaçan ve fenalaşan ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak (7), nöbetçi öğretmen Cevdet Esen'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Olay, dün öğle saatlerinde Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda öğle yemeği sırasında ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak'ın nefes borusuna yemek parçası kaçtı. Aniden fenalaşan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Esen yetişti. Esen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazına kaçan yemek parçasını çıkarmayı başardı. Müdahale sonrası kendine gelen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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