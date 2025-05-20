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        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü (2)

        KÖYÜNDETOPRAĞA VERİLDİKKKA şüphesiyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü'nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:14
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        Kene ısıran 1,5 yaşındaki Metehan öldü (2)
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        KÖYÜNDETOPRAĞA VERİLDİ

        KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü’nün cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Burada öğle namazı sonrası Metehan Tütüncü için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan ile yakınları ve köylüler katıldı. Namazın ardından Metehan Tütüncü, köyde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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