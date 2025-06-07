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        Kardeşini öldürüp, kendi oğlu ve diğer kardeşini yaralayan eski muhtar adliyede (2)

        TUTUKLANDIArazimeselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi'i tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 19:27 Güncelleme: 07.06.2025 - 19:30
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        Kardeşini öldürüp, kendi oğlu ve diğer kardeşini yaralayan eski muhtar adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Arazimeselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi'i tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.A. ile diğer kardeşi A.A.'yı da yaralayan eski muhtar Cihan Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ateş, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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