Kardeşini öldürüp, kendi oğlu ve diğer kardeşini yaralayan eski muhtar adliyede (2)

Arazimeselesi yüzünden çıkan tartışmada kardeşi Orhan Ateşi'i tabanca ile öldürüp kendi oğlu E.A. ile diğer kardeşi A.A.'yı da yaralayan eski muhtar Cihan Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ateş, Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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