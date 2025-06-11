Hayvan tedavilerinde 'yapay zeka' desteği

SİVAS'ta uzman veteriner hekim İbrahim Özmen, teşhis ve tedavi uygulamalarında yapay zeka teknolojisinin de etkin bir şekilde kullanılmaya başladığını söyledi. Özmen, yapay zeka uygulamalarının, görüntüleme ve laboratuvar cihazları gibi hekimliğe katkı sağlayan teknolojilerden biri olduğunu belirterek, "Yapay zeka teknolojisiyle en hızlı şekilde güncel makalelere, yeni tedavi protokollerine ulaşabiliyoruz" dedi.

Kentte 16 yıldır sadece kediler üzerine klinisyen olarak görev yapan uzman veteriner hekim İbrahim Özmen, teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaşan yapay zekanın teşhis ve tanıda önemli bir destek sunduğunu ifade etti. Doğru yönlendirildiğinde yapay zekanın güncel tedavi protokollerine ulaşmaktan patolojik bulguların tespitine kadar çok sayıda alanda hekimlere destek olduğunu vurgulayan Özmen, "Yapay zeka, bizim için röntgen, ultrason gibi bir cihaz oldu. Kontrol bizde olduğu sürece fayda sağlıyor" diye konuştu.

‘SON KARARI BİZ VERİYORUZ’

Veteriner tıpta, normal tıpta olduğu gibi teşhis ve tanının çok önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Özmen, "Gelişen teknolojinin getirdiği nimetlerden, kan cihazlarından, görüntüleme cihazı endoskopiden, röntgenden ve ultrasondan yararlanıyoruz. Son günlerde popüler olan yapay zeka teknolojisi de bunlardan biri oldu. Yapay zeka teknolojisiyle en hızlı şekilde güncel makalelere, yeni tedavi protokollerine ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda kan yaymalarındaki farklı hücre tiplerini belirlemede, röntgendeki patenlerde, ultrasondaki patolojik görüntü tespitinde bize destek olarak fayda sağlıyor. Yurdumuzda da veteriner kliniklerinde, yapay zeka teknolojisini kullanan öncü kliniklerden biri olduğum için mutluyum. Yapay zeka teknolojisinin diğer cihazlardan herhangi bir farkı yok. Yani hayvanlar ekseriyetle semptomlarını gizleyebiliyorlar. Tabii bizim bunlar için eğitimimiz var. Bilgi birikimlerimizi, becerilerimizi her geçen gün artırıyoruz. Ama yine de anlık da olsa verilerin hızlı bir şekilde tespiti noktasında fayda sağlıyor. Kontrol bizim elimizde. Son kararı biz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

TEŞHİSİ CHECK ETTİK, TEDAVİMİZİ UYGULADIK Klinikte kullanılan bir örneği paylaşan Özmen, "Solunum problemi olan bir hastamız vardı. Bu hastamızın toraks dediğimiz göğüs boşluğunda sıvı birikmesi vardı. Biz buradaki sıvı birikmesinin nedenlerini tabii ki araştırdık ama aynı zamanda da gözümüzden kaçan ekstra bir şey var mı diye, yapay zeka teknolojisine bunu yükledik. Kendisine sorularımızı yönelttik. Hastanın durumunu, anamnezinden bahsettik. Bu bilgileri vermezseniz o da çok fazla seçenek sunabiliyor. Siz seçenekleri daralttığınız zaman daha fazla yardımcı olabiliyor. Sonuçta o da bizimle mutabık kaldı. Teşhisimizi check etmiş olduk. Hastaya da o şekilde tedavimizi uyguladık" dedi. YAYGINLAŞMASI ZAMAN ALACAK Yapay zekanın veteriner kliniklerinde henüz yaygın olarak kullanılmadığını ancak gelişmeye açık bir alan olduğunu söyleyen İbrahim Özmen, "Röntgen teknolojisi olmadan önce görüntüleme noktasında hekimlik anlamında çok fazla eksiklerimiz vardı. Bir akciğeri, yumuşak dokuları görüntüleyemiyorduk. Bu da haliyle hekimliğin de istenilen seviyeye gelmesine engel oluyordu. Yapay zeka teknolojisi de söylediğim gibi bir başka konu. Bu da yine hekimliğin bir ileri seviyeye taşınmasında, en azından araştırmaların, makalelerin, yeni tedavi protokollerinin en hızlı şekilde ulaşabilmek adına fayda sağlayan bir uygulama. Henüz yeni yeni yaygınlaşan bir uygulama ve kendi içinde de gelişiyor. Sürekli güncellemeler oluyor. Teknolojinin de kendini geliştirmesiyle daha iyi noktalara varacaktır" diye konuştu.