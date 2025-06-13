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        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)

        DEPREMANI GÜVENLİK KAMERASINDAMerkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem anı, ilçedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:40
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        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
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        DEPREMANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem anı, ilçedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerin sallandığı görülürken, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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