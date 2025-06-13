Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)

Merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem anı, ilçedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Evlerin sallandığı görülürken, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

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