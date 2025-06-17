Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        KKKA tedavisi gören 7 çocuk annesi öldü

        SİVAS'takene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 7 çocuk sahibi Köpük Meral (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKKA tedavisi gören 7 çocuk annesi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS’takene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 7 çocuk sahibi Köpük Meral (65), hayatını kaybetti.

        Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Köpük Meral, 35 gün önce köyünde yüksek ateş rahatsızlığıyla Gölova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Meral, bir süre sonra rahatsızlığı artınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık 1 aydır KKKA teşhisiyle tedavi gören Meral, hayatını kaybetti. Bu sabah ailesine teslim edilen Meral'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Kent genelinde bu yıl KKKA tedavisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta tırla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta gündemi değerlendirdi:
        Destici: Emperyalist güçler için Türkiye en büyük engellerden birisi
        Destici: Emperyalist güçler için Türkiye en büyük engellerden birisi