KKKA tedavisi gören 7 çocuk annesi öldü

Gölova ilçesine bağlı Karayakup köyünde yaşayan Köpük Meral, 35 gün önce köyünde yüksek ateş rahatsızlığıyla Gölova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Meral, bir süre sonra rahatsızlığı artınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık 1 aydır KKKA teşhisiyle tedavi gören Meral, hayatını kaybetti. Bu sabah ailesine teslim edilen Meral'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü. Kent genelinde bu yıl KKKA tedavisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

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