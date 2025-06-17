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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        SİVAS'ınSuşehri ilçesinde yalnız yaşayan Şakir Şengül (38), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:15
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        SİVAS'ınSuşehri ilçesinde yalnız yaşayan Şakir Şengül (38), evinde ölü bulundu.

        İlçe merkezi Camiorta Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Şakir Şengül’den (38) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir desteğiyle evin kapısını açan ekipler, Şengül'ü yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edilen Şengül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Şengül’ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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