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        TIR yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kara yolunda TIR'ın çarptığı yayalardan Yayla Koçyiğit (70) hayatını kaybetti, Neriman Batmaz (65) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:35
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        TIR yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kara yolunda TIR'ın çarptığı yayalardan Yayla Koçyiğit (70) hayatını kaybetti, Neriman Batmaz (65) ise yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat yönünden Koyulhisar istikametine kara yolunda yürüyen Yayla Koçyiğit ve Neriman Batmaz'a, İran uyruklu Ali Akbar Zadehyal Ghouzagha yönetimindeki 85 AA 283 plakalı TIR çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yayla Koçyiğit'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralı Neriman Batmaz ise sağlık görevlileri tarafından ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR'ın İran uyruklu sürücüsü jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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