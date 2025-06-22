Sınavda baygınlık geçiren öğrenciye ambulansta müdahale edildi

AYT için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Defne Deniz, sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi. Görevlilerin ihbarıyla fakülteye sevk edilen sağlıkçıların sınav salonundan sedyeyle aldıkları Deniz, ambulansa taşındı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Defne Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmek istemedi. Deniz daha sonra ailesiyle fakülteden ayrıldı.

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