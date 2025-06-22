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        Sınavda baygınlık geçiren öğrenciye ambulansta müdahale edildi

        SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) etabında, baygınlık geçiren Defne Deniz (17), sedyeyle ambulansa taşınıp tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:01
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        Sınavda baygınlık geçiren öğrenciye ambulansta müdahale edildi
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        SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) etabında, baygınlık geçiren Defne Deniz (17), sedyeyle ambulansa taşınıp tedavi edildi.

        AYT için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Defne Deniz, sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi. Görevlilerin ihbarıyla fakülteye sevk edilen sağlıkçıların sınav salonundan sedyeyle aldıkları Deniz, ambulansa taşındı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Defne Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmek istemedi. Deniz daha sonra ailesiyle fakülteden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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