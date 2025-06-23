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        İki kanseri yendi, 49 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

        SİVAS'ta 2 çocuk annesi Gülsüm Taş (49), 2022 yılında girdiği üniversite sınavını kazanarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:25
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        İki kanseri yendi, 49 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi
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        SİVAS'ta 2 çocuk annesi Gülsüm Taş (49), 2022 yılında girdiği üniversite sınavını kazanarak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime başladı. Aynı yıl hem meme hem de böbrek kanserine yakalanan Taş, tedavisi nedeniyle eğitimine yarım dönem ara vermek zorunda kaldı. Tedavi görerek her iki kanseri de yenen Taş, yeniden devam ettiği bölümünü birincilikle bitirdi. Kızının elinden diplomasını alan Taş, "Çok mutluyum" dedi.

        Sivas'ta yaşayan 2 kız çocuk annesi Gülsüm Taş, liseyi açık öğretimden bitirdikten sonra üniversite okumayı hayal etti. Taş, 2022 yılında sınava girerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı'nı kazandı. Bu süreçte meme kanseri teşhisi konulan Taş, tedavi görürken bir yandan da üniversite eğitimine devam etti. Eğitimi ve azmi sayesinde meme kanserini yenen Taş, çok kısa süre içinde bu kez böbrek kanseri olduğunu öğrendi.

        BÖLÜM BİRİNCİSİ OLDU

        Yeniden tedavi sürecine başlayan Gülsüm Taş, kemoterapi nedeniyle eğitimine yarım dönem ara vermek zorunda kaldı. Bu kanseri de yenerek eğitimine kaldığı yerden devam etti. İki hastalığını bir yıl içerisinde atlatan Taş, eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlayarak diplomasını aldı. Taş'ın mezuniyet törenine; inşaat mühendisi kızı Ebrar ile aynı üniversitede veteriner fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan diğer kızı Elif Nur Taş Kepenek de katıldı. Gülsüm Taş, mezuniyet töreninde diplomasını kızı Elif Nur Taş Kepenek'in elinden alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

        'İYİ Kİ DE GELMİŞİM'

        Mezuniyetinde duygusal anlar yaşayan Gülsüm Taş, "Normalde ben liseyi bile bitirmemiştim. 2 kız çocuğu büyüttüm. Birisi, burada veteriner fakültesinde akademisyen oldu. Şu an doktorasını tamamlıyor. Diğeri de inşaat makine mühendisliğini bitirdi ve çift anadal yaptı. Onların gazıyla dedim 'ben neden yapmayayım?' Önce liseyi bitirdim dışarıdan. Ondan sonra örgün eğitimde okumak istedim. Çok mutluyum. Burada da arkadaşlarla tanıştık. Ortam güzel. İyi ki de gelmişim. Çok mutluyum. Birincilikle bitirdim. Onu da yaptım. Çok güzel bir duygu" dedi.

        'HAYATA POZİTİF BAKIYORUM'

        Fakülte okumasının kanseri yenmesinde büyük bir etken olduğunu anlatan Taş, "Geçen yıllarda ben bir de kanser atlattım. Bir yılın içinde iki kanser. Bir meme kanseri, bir böbrek kanseri. Onları da atlattım çok şükür. Hayata pozitif bakıyorum. Şimdi biraz kurslara yazılmak istiyorum. Kafamda onlar var. Belki seneye bir üniversite daha neden olmasın? İlk dönem kemoterapi döneminde okulumu dondurdum. Ben 2022 girişliyim. Yarım dönem dondurdum. Ondan sonra tekrar başladım. Kızlarımın da desteğiyle okul bana çok büyük bir enerji verdi. Böyle bir yerde, sürekli hastalık konuşmak istemiyordum. Gençlerin içinde ve gençlerle olmak bana çok iyi geldi. Çoğu kızlarımdan daha küçüklerdi" diye konuştu.

        'GURURLUYUZ'

        Annesinin mezuniyet heyecanını paylaşan Elif Nur Taş Kepenek (28) ise "Gururluyuz. Destekledik. Geldi, gitti ve başarılı da oldu. Teşekkür ediyoruz. Kardeşimle beraber destekledik, 'başla' dedik, o da başladı. Güzel bir sonuç da elde etti, mezun oluyor. Kanseri de bu süreçte atlattı. Bu süreci unutmamızda da aslında bu fakülte okuması vesile oldu. En azından kafası başka şeylere yöneldi. Gençlerle takıldı ve iyi geldi" dedi.

        'HER ZAMAN YANINDAYIZ'

        Her zaman annesinin kararlarına destek olacağını belirten inşaat ve makine mühendisi Ebrar Taş (25) ise "Çok mutluyuz, çok gurur duyuyoruz. Bir de böyle bir derece alması bizi çok memnun etti. Her zaman yanındayız. Biz aslında aldığı her kararda yanındayız. Bu okula başlaması da hem kendi için hem bizim için gerçekten çok güzel oldu. Küçüklükten beri gerçekten her şeyde yanımızda oldu. Hep en büyük destekçimiz oldu. Şimdi aynı şekilde biz de onun her zaman yanında olduk. Çok mutluyum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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