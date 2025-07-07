Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması maksadıyla başlatılan operasyon esnasında girdikleri mağara içerisinde metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler arasında yer alan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanına ziyarete gelen eşi Ayşe Üzüm'e haber verildi. Kayserili olan şehidin Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8) isimli 3 çocuğu bulunduğu belirlendi. Şehidin kayınpederinin 4 Eylül Mahallesi 17'nci Sokak'ta bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin operasyon bölgesine giderken ailesini Sivas'a gönderdiği ortaya çıktı. Şehidin cenazesinin Kayseri'de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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