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        Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı

        PENÇE-Kilitoperasyonu bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanında bulunan eşi Ayşe Üzüm'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:20
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        Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı
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        PENÇE-Kilitoperasyonu bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanında bulunan eşi Ayşe Üzüm'e ulaştı.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayıp Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşının bulunması maksadıyla başlatılan operasyon esnasında girdikleri mağara içerisinde metan gazına maruz kalarak şehit olan askerler arasında yer alan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün acı haberi, Sivas'taki ailesinin yanına ziyarete gelen eşi Ayşe Üzüm'e haber verildi. Kayserili olan şehidin Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina (9) ve Aysima (8) isimli 3 çocuğu bulunduğu belirlendi. Şehidin kayınpederinin 4 Eylül Mahallesi 17'nci Sokak'ta bulunan evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin operasyon bölgesine giderken ailesini Sivas'a gönderdiği ortaya çıktı. Şehidin cenazesinin Kayseri'de Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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