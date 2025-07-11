Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Çaldıkları altınlarla Gürcistan'a kaçarken sınır kapısında yakalandılar

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalarak, Gürcistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaldıkları altınlarla Gürcistan'a kaçarken sınır kapısında yakalandılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalarak, Gürcistan'a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Suşehri ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, içeride yarım saat kaldıktan sonra 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını el çabukluğu ile imitasyonlarıyla değiştirerek otomobille kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü teknik takip ve incelenen güvenlik kameralarının ardından şüphelilerin kullandığı aracın Gürcistan plakalı olduğu tespit edildi. Takibe alınan aracın yakalanması için Rize ve Artvin Emniyet Müdürlükleri ile Gürcistan sınır kapısına bilgi verildi. Şüpheliler K.N., A.D. ve A.N., kaçtıkları araçla Sarp Sınır Kapısı'ndan çıkmadan Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Araçta bulunan Gürcistan uyruklu 3 şüpheli, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Heyelan sokağı! 9 aydır endişeyle bekliyorlar!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor

        Benzer Haberler

        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ai...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın ai...
        Özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik hayali gerçek oldu
        Özel gereksinimli Yusuf Eymen Aşık'ın polislik hayali gerçek oldu
        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hüküm...
        Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hüküm...
        Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı
        Müstakil evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler yandı
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Biriktirdiği eski gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden sergi açtı
        Biriktirdiği eski gazete ve dergilerdeki reklam kupürlerinden sergi açtı