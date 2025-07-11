Tünel altyapı çalışmasında göçük; mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde Yağdonduran Tüneli yanında, tünel için yapılan su deposunun altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi bellerine kadar toprak altında kaldı. İşçilerden Muhammed Ali Ece kendi çabasıyla çıkarken, Adnan Kirazlı ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolunun 55'inci kilometresindeki Yağdonduran Tüneli yanında meydana geldi. Tünel için yapılan su deposunun yanında tahliye borusu döşenmek için kanal açıldı. İşçilerin çalışma yaptığı sırada kanalda göçük oldu. Çalışma yapan işçilerden Muhammed Ali Ece ve Adnan Kirazlı bellerine kadar toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer işçilerin de yardımına koştuğu Muhammed Ali Ece, kendi çabasıyla kurtulurken, Adnan Kirazlı'yı çıkarmak için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Kirazlı da sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hazır bekleyen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.