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        Sivas'ta kenenin ısırdığı 2 çocuk babası öldü

        SİVAS'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk babası Halil Ağıl (59), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 10:20
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        Sivas'ta kenenin ısırdığı 2 çocuk babası öldü
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        SİVAS'ta, kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk babası Halil Ağıl (59), hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Halil Ağıl'ın omzuna yaklaşık bir ay önce kene yapıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine getirilen Ağıl'ın omzundaki kene burada çıkarıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ağıl, yakınları tarafından tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Ağıl, dün hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Ağıl'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülpınar köyüne götürüldü. Kentte keneden bu yıl içinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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