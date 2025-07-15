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        Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        SİVAS'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:15
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        Sivas'ta cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        SİVAS'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde kavşakta meydana geldi. Ö.B. yönetimindeki 36 SC 067 plakalı otomobil ile N.G.Ç idaresindeki gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu CW263TS plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. ve A.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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