SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı.

Karaağaç Köprüsü'nde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diğer protokol üyeleri ve Sivaslılar tarafından karşılanan temsili Atatürk ve silah arkadaşları, Atatürk Kongre Müzesi önüne geldi.

Atatürk'ü canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdülsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Güzergah boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu temsili Atatürk, Atatürk Kongre Müzesi balkonunda il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Yılmaz, burada gazetecilere, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.

Bundan tam 103 yıl önce Sivas halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Sivas Kongresi için karşıladığını aktaran Şimşek, "Atamızı 108 gün bu şehirde misafir etti. Biz de bugün temsili de olsa Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamanın onurunu ve gururunu yaşadık. Gördük ki Sivas'ın sokaklarında, caddelerinde 7'den 77'ye hala milli mücadele ruhu devam ediyor. Biz de bu ruhu yaşatmaya ve bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Bunun azminde ve kararlılığındayız." dedi.





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