STSO Kangal'da istişare toplantısı düzenledi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ilçe istişare toplantıları kapsamında Kangal ilçesinde üyelerle bir araya geldi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın çalışmaları hakkında bilgi veren Eken, "4 yıl 5 ay boyunca Sivas ve üyelerimiz için çalıştık. Üyelerimizi seçimden seçime değil, her zaman önemsedik ve ziyaret ettik. Tüm sektörlerimizin yanında olduk, sorun ve sıkıntıların çözümü için çalıştık." ifadelerini kullandı.

İlçelerde bulunan üyelerle de her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını aktaran Eken, "Ben ve ekibim, odadan bir kuruş almadan sadece Allah rızası için üyelerimize hizmet ediyoruz. Düzenlediğimiz iftar yemekleri, istişare toplantıları odamız bütçesinden karşılanmıyor. Meclis üyesi arkadaşlarımız üyelerimize ikramda bulunuyor. Üyelerden alınan aidatla üyelerimizi ağırlamıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şehirdeki tüm sektörlerle istişare toplantıları düzenlediklerini anımsatan Eken, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerimizle istişare toplantıları yaptık, talep ve beklentileri kamuoyuna taşıdık. Çözüm için TOBB başta olmak üzere bakanlıklarımıza hatta Cumhurbaşkanımıza ilettik. Bizim tek derdimiz Sivas ve üyelerimiz oldu. Görev süremizde üyelerimizle iletişimi kesip, seçim için sahaya inmiyoruz. Sözde icraatlar değil, üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyoruz. Belli bir sınıfa değil, tüm üyelerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Dedikodu değil, icraat üretiyoruz. Kapılarını tüm üyelerimize açtığımız odamızın hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyoruz. 4 yıllık çalışmalarımız sonucunda odamız, 5 yıldızlı A sınıfı akredite odalar arasına girdi ve 181 TSO içerisinde Türkiye'de 3. oldu. 1. OSB, Şarkışla ve Gemerek OSB ile Sivas'ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınması için mücadelemizi sürdürüyoruz."

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