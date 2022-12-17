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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli olan 49 yaşındaki Hüseyin Güler'in 20 yıllık konut sahibi olma hayali "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleşti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Sivas'ta yapılacak konutlar için dün başlayan kura çekimi bugün de devam etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde, Divriği, Gemerek, Zara ve İmranlı ilçelerinde yapılacak konutların hak sahipleri belirlendi.

Zara'da 1991 yılında geçirdiği traktör kazası sonucu engelli kalan Hüseyin Güler, 20 yıllık ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmenin sevincini eşi ile yaşadı.

- İlk çekilişte ismi çıktı

İlk kura çekiminde ismi çıkan Güler, çok mutlu olduğunu belirterek "Her zaman bir ev hayalimiz vardı. Böyle bir proje bizim için büyük umut oldu. İlk çekilişte şükürler olsun ben çıktım. Bu mutluluk tarif edilemez. İnanın içimiz ürperiyor, tarif edilecek gibi bir şey değil. Kelimelere sığmayacak bir duygu. Yani rüyalarda bile düşünülmeyecek bir olay. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu projeyi hazırlayıp sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah herkese nasip etsin bu duyguyu." diye konuştu.

Emekli 61 yaşındaki Nacar Karakuş ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Eşim hayatta değil, rahmetli oldu. Ev sahibi olmak eşimle en büyük hayalimizdi. Allah herkese konut sahibi olmayı nasip etsin." dedi.

Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konut yapılacak, yarın devam edilecek kura çekimiyle hak sahiplerinin belirlenmesi tamamlanacak.

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