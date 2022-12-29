Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Nurullah Paloluoğlu (44) yönetimindeki 25 ACR 352 plakalı Kamyon, D-100 kara yolu Yemişli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Paloluoğlu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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