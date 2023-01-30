Sivas'ta "Fark Yaratan Kadınlar" projesi başlatıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta "Sivas'ın Fark Yaratan Kadınları" projesi hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, üretim ve istihdama değer katan kadınlar, başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.

Kentte iş hayatında başarı hikayesi ortaya koyan ve birçok müteşebbise de örnek olan kadınlar, Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Sivas'ın Fark Yaratan Kadınları" projesi ile daha fazla girişimciye ilham olacak.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sivas’ın Fark Yaratan Kadınları" projesi kapsamında 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren üretim tesislerini ziyaret ederek, girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Firmaları ziyaret eden Şimşek, şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan iş kadınlarını tebrik etti.

Üretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Şimşek, yenilikçi bakış açısıyla şehrin sanayileşmesine destek olan başarılı iş kadınlarının ortaya koyduğu iradenin her zaman destekleneceğini belirtti.

Vali Şimşek, projeyle toplumun önemli bir parçası olan kadınların başarı hikayelerinin takdir edilmesini ve başka kadınlara örnek olmalarının amaçlandığını aktararak, "Toplumda fark yaratan kadınların sayılarının artırılması ve gelecek nesilleri yetiştiren kadınların güçlü toplum dinamiği oluşturmasına bizler de katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, proje kapsamında Sivas'ta farklı sektör ve alanlarda sürdürülebilir başarı sağlayan kadınların her fırsatta ziyaret edileceğini belirtti.

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