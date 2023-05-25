ORAN Kalkınma Ajansı Sivas'ta 3 projeye destek verdi

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SİVAS (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, Sivas'ın Suşehri, Akıncılar ve İmranlı ilçelerinde üç projeye destek sağladı.

ORAN'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen 3 proje ile bölgedeki kadın kooperatiflerine ve yöresel ürün üretiminde markalaşmaya katkı sağlanıyor.

ORAN desteğiyle Suşehri Kaymakamlığı tarafından uygulanan "Kadınlarımız Marmelat, Reçel ve Pekmez Üretiyor" projesi kapsamında kurulan üretim tesisi faaliyetine başladı.

Proje kapsamında kırsalda gıda üretim faaliyetlerine destek sağlanıyor. Suşehri Tarım Meslek Lisesi öğrencileri için de eğitimde uygulama alanı olarak kullanılacak üretim tesisinde Kelkit Vadisi'nde yetiştirilen meyve ve sebzelerin işlenmesi sağlanacak.

ORAN desteğiyle Akıncılar Belediyesi tarafından kurulan Akıncılar Yöresel Gıda Üretim Tesisi'nin kurulmasında da sona yaklaşıldı.

Akıncılar Belediyesi tarafından kadınların istihdamına yönelik, yörede yetiştirilen sebze ve diğer gıdaların kurutulması, paketlenmesi ve satışa hazır hale getirilmesi amacıyla tam donanımlı gıda üretim tesisi oluşturuldu, proje kapsamında ilk etapta 6 kadın istihdam edildi.

Tesiste 400 metrekare üretim atölyesi, 350 metrekare camdan imal edilmiş doğal kurutma alanı kuruldu.

Ayrıca Akıncılar kavunu için coğrafi işaret çalışması başlatıldı.

İmranlı ilçesinde de "Yarınlarımız İş'te Kadınlarımız" projesi kapsamında ORAN desteğiyle İmranlı Belediyesi tarafından kurulan üretim tesisi faaliyete başladı.

İmranlı Belediyesi tarafından coğrafi işaret alınması planlanan Dorak peyniri, Kızıldağ eteklerinin özel florasında üretilen İmranlı balı ve yöreye özgü kozalak şerbetinin kadın kooperatifi vasıtasıyla üretilerek pazarlanması planlanıyor.



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