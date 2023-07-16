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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:26
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı

        SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 aylık bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

        Çorum'dan Elazığ'a gitmek için yolan çıkan S.P. (30) yönetimindeki 80 PB 883 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Osmandede köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, 6 aylık erkek bebek Y.A.P, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile eşi S.P. (27) ve diğer çocukları S.O.P. (2), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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